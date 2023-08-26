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В Украине объявляли тревогу из-за угрозы баллистики

"Украинская правда"Суббота, 26 августа 2023, 01:07
В Украине объявляли тревогу из-за угрозы баллистики
Скрин карты тревог

В Киеве и ряде областей Украины ночью 26 августа объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения оккупантами баллистического вооружения.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: В столице тревогу объявили около 00:40.

Тревогу также объявляли в ряде северных, центральных и восточных областей.

В Воздушных силах сообщали об угрозе применения россиянами баллистического вооружения в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях.

Около 01:05 в Украине объявили отбой тревоги.

Напомним: Вечером 25 августа в Украине 6 раз объявляли воздушную тревогу.

Темы: УкраинаКиеввоздушная тревога
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