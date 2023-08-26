В Украине объявляли тревогу из-за угрозы баллистики
Суббота, 26 августа 2023, 01:07
В Киеве и ряде областей Украины ночью 26 августа объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения оккупантами баллистического вооружения.
Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: В столице тревогу объявили около 00:40.
Тревогу также объявляли в ряде северных, центральных и восточных областей.
В Воздушных силах сообщали об угрозе применения россиянами баллистического вооружения в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях.
Около 01:05 в Украине объявили отбой тревоги.
Напомним: Вечером 25 августа в Украине 6 раз объявляли воздушную тревогу.