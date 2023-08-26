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На Запоріжжі 1,5 тисячі окупантів розквартирувалися на цивільних об'єктах – Генштаб

"Українська правда"Субота, 26 серпня 2023, 07:41
На Запоріжжі 1,5 тисячі окупантів розквартирувалися на цивільних об'єктах – Генштаб
РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКОВІ, ФОТО GETTY IMAGES

Російські загарбники продовжують використовувати житлові будинки та лікарні, прикриваючись цивільними людьми.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Російські окупанти цинічно продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права та розміщувати в цивільних будівлях своїх військовослужбовців, використовуючи цивільне населення як живий щит.

Так, в населеному пункті Осипенко Запорізької області 23 серпня відмічено прибуття до 1500 військовослужбовців російських окупаційних військ бурятської національності, які незаконно розквартировані у цивільних будинках з місцевими мешканцями та на території місцевої лікарні".

Нагадаємо: Російські загарбники почали повертати додому мешканців населених пунктів, які розташовані безпосередньо на лінії зіткнення. Людей хочуть використати як "живий щит".

Теми: ГенштабокупаціяЗапорізька область
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