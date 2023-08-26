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На Запорожье 1,5 тысячи оккупантов расквартировались на гражданских объектах – Генштаб

"Украинская правда"Суббота, 26 августа 2023, 07:41
На Запорожье 1,5 тысячи оккупантов расквартировались на гражданских объектах – Генштаб
РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ, ФОТО GETTY IMAGES

Российские захватчики продолжают использовать жилые дома и больницы, прикрываясь гражданскими людьми.

Источник: сводка Генштаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Российские оккупанты цинично продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права и размещать в гражданских зданиях своих военнослужащих, используя гражданское население как живой щит.

Так, в населенном пункте Осипенко Запорожской области 23 августа отмечено прибытие до 1500 военнослужащих российских оккупационных войск бурятской национальности, которые незаконно расквартированы в гражданских домах с местными жителями и на территории местной больницы".

Напомним: Российские захватчики начали возвращать домой жителей населенных пунктов, которые расположены непосредственно на линии соприкосновения. Людей хотят использовать как "живой щит".

Темы: ГенштабоккупацияЗапорожская область
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