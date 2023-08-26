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Начмеду, который попросил заменить некачественные турникеты, объявили строгий выговор

Ольга Кириленко, Роман ПетренкоСуббота, 26 августа 2023, 08:41
Начмеду, который попросил заменить некачественные турникеты, объявили строгий выговор
турникеты, о которых писали волонтеры, фото: fb

Начальнику медицинской службы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Антону Шевчуку, который попросил Командование медицинских сил заменить некачественные китайские турникеты и попросил помочь с этим волонтера Оксану Корчинскую, объявили "строгий выговор".

Источник: Антон Шевчук в комментарии УП; скрины части приказа, обнародованные в Twitter; заключение Военной службы правопорядка, которое есть в распоряжении УП

Прямая речь Шевчука: "Как только я прибыл в бригаду в конце апреля, я спросил у тогдашнего начмеда - что по аптечкам. На что было сказано, что аптечки выданы, в каждой по два турникета, проблем нет.

Затем, 11-12 июля, когда мы готовились вступать в боевые действия, я проверил аптечки и увидел китайские турникеты с немецкой наклейкой и литовской инструкцией - это меня немного прибило... Некоторым ребятам, которые на тот момент уже выполняли задачи, я заменил турникеты из запасов бригады.

12-13 июля я устно обращался к тем, кто нас снабжает, это выше бригады (Шевчук не называет, о каком органе идет речь - УП), мне говорили: или нет турникетов, или надо расследование с комиссией. 14 июля я подал заявку на КМС о замене турникетов. В личном разговоре с командованием мне сказали, что турникетов на складах нет.

18 июля я увиделся с Оксаной (Корчинской - УП) и попросил ее помочь поменять турникеты. Мне позвонили, сказали, что к нам едет комиссия из КМС с проверкой качества турникетов - как я потом узнал, они просто вытащили запакованные турникеты, боевые медики наложили их на конечность и проверили пульс. Потом появился пост, что турникеты в замене не нуждаются. Бывший начмед бригады убеждал меня, что с турникетами все нормально.

Но 22 июля мы получили наряд (разрешение - УП) на замену турникетов, позже я подал заявление на замену окклюзионных наклеек, которые также были дерьмом. Окклюзионные наклейки заменили сразу.

Мне сказали, что поднялся большой кипиш. Насколько я понял, было два депутатских обращения на КДШВ - мне старательно хотели впаять, что это из-за меня, но я тех депутатов даже не знал.

Было расследование, я написал, что сначала подал заявку... Я не хотел это делать скандалом, я прекрасно понимаю, что страна в войне и любые удары по армии - не является чем-то положительным. Но я не мог отпускать ребят в бой с китайскими турникетами.

Выговор мне до сих пор не довели, хотя он еще за 27 июля. Он за то, что я обратился не по подчиненности".

Детали: официально в приказе говорится, что начмед 82-й бригады нарушил пять пунктов Устава внутренней службы ВСУ (касаются обязанностей военнослужащего, обязанностей начальника службы, порядка и очередности докладов) и один из пунктов Дисциплинарного устава ВСУ (касается обязательств воинской дисциплины).

Официальный выговор - это третье по степени тяжести дисциплинарное взыскание из девяти существующих.

Из своих источников УП также получила результаты служебной проверки Военной службы правопорядка ВСУ от 1 августа, которая в частности касалась ситуации с выдачей некачественных аптечек 82-й бригаде. Результаты проверки подписал начальник службы ВСП ВСУ Владимир Гуцол.

В документе со ссылкой на решение комиссии, которая приезжала в бригаду из КМС, говорится о том, что "информация о ненадлежащем качестве турникетов является ничем не подтвержденной личным мнением начальника медицинской службы Шевчука А.А".

Это противоречит результату проверки турникетов в госпредприятии "Укрметртестстандарт" - которая показала, что турникеты не держат необходимое давление.

А также, собственно, заявлению КМС от 24 июля, в котором командование Медсил сообщает, что "с целью недопущения вреда жизни и здоровью военнослужащих" все же заменит китайские турникеты Tourniquet AZ-G6 на качественные американские SOFT-T. В итоге их действительно заменили.

Количество некачественных турникетов, которые КМС изначально выдало 82-й бригаде, превышает 10 тысяч штук.

Предыстория:

  • История с некачественными китайскими турникетами в 82-й бригаде, которую 20 июля подсветила в соцсетях волонтер Оксана Корчинская, запустила большое общественное обсуждение проблем тактической медицины в Украине.
  • Тем временем Командование Медицинских сил "подтвердило эффективность турникетов".
  • 31 июля комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки заслушал командование Медицинских сил по ситуации с такмедом и дал ему две недели на проверку всех аптечек военнослужащих в Украине. По состоянию на 26 августа отчет по этому вопросу не обнародован.
  • В средине августа стало известно, что правоохоронці розслідують кримінальне провадження щодо можливих порушень при формуванні аптечок для ЗСУ.

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Темы: медицинаВооруженные силывойна
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