Біля Мелітополя другий день поспіль лунають вибухи – мер
Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що другий день поспіль жителі міста чують вибухи, декілька з них були вранці 26 серпня.
Джерело: Федоров у Telegram
Пряма мова Федорова: "Вже другий день поспіль щось недобре коїться в окупантів на Мелітопольському напрямку.
Почалося вчора після обіду: мешканці північної частини Мелітополя і навколишніх Терпіння, Костянтинівки, Мирного та Вознесенки повідомили про потужні вибухи з боку Токмака.
Продовжилося сьогодні на світанку: знову мелітопольці на півночі міста, знову зі сторони Токмака чули вибухи спочатку вдалині о 4:30, потім ближче і гучніше після 5-ї та знову вдалині після 6-ї".
Деталі: Наразі немає інформації про наслідки вибухів.
Нагадаємо: Російська протиповітряна оборона спрацювала у Маріуполі 26 серпня, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.