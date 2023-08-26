Біля Мелітополя другий день поспіль лунають вибухи – мер

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що другий день поспіль жителі міста чують вибухи, декілька з них були вранці 26 серпня.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Вже другий день поспіль щось недобре коїться в окупантів на Мелітопольському напрямку.

Почалося вчора після обіду: мешканці північної частини Мелітополя і навколишніх Терпіння, Костянтинівки, Мирного та Вознесенки повідомили про потужні вибухи з боку Токмака.

Продовжилося сьогодні на світанку: знову мелітопольці на півночі міста, знову зі сторони Токмака чули вибухи спочатку вдалині о 4:30, потім ближче і гучніше після 5-ї та знову вдалині після 6-ї".

Деталі: Наразі немає інформації про наслідки вибухів.

Нагадаємо: Російська протиповітряна оборона спрацювала у Маріуполі 26 серпня, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.