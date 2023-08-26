Возле Мелитополя второй день подряд раздаются взрывы - мэр
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что второй день подряд жители города слышат взрывы, несколько из них были утром 26 августа.
Источник: Федоров в Telegram
Прямая речь Федорова: "Уже второй день подряд что-то неладное творится у оккупантов на Мелитопольском направлении.
Началось вчера после обеда: жители северной части Мелитополя и окрестных Терпенья, Константиновки, Мирного и Вознесенки сообщили о мощных взрывах со стороны Токмака.
Продолжилось сегодня на рассвете: снова мелитопольцы на севере города, снова со стороны Токмака слышали взрывы сначала вдалеке в 4:30, потом ближе и громче после пяти и снова вдалеке после шести".
Детали: Пока нет информации о последствиях взрывов.
Напомним: Российская противовоздушная оборона сработала в Мариуполе 26 августа, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.