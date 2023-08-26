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В авіатрощі на Житомирщині загинув відомий льотчик Джус

"Українська правда"Субота, 26 серпня 2023, 18:47
В авіатрощі на Житомирщині загинув відомий льотчик Джус
Джус, фото з його інстаграму

Відомий пілот з позивним "Джус" та ще двоє льотчиків загинули унаслідок зіткнення двох українських літаків увечері 25 серпня на Житомирщині.

Джерело: співрозмовники УП у Збройних силах та правоохоронних органах, знайомий Джуса Павло Поцелуєв та волонтерка Меланія Подоляк у соцмережах, речник Повітряних сил Юрій Ігнат у Facebook

Деталі: За даними джерел УП, у Житомирському районі зіткнулися навчальні літаки Л-39, троє пілотів загинули.

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Інформацію про загибель Джуса повідомив Поцелуєв.

"Українська правда" звернулася за коментарем до пресслужби командування Повітряних сил ЗСУ. Там зазначили, що офіційний коментар буде пізніше з огляду на певні обставини та розпочате слідство.

ДБР вже почало розслідування.

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Пряма мова Поцелуєва: "Ти мріяв про F-16 і дочекався новин про їхню передачу. Ти кохав свою пташку і буквально жив небом.

Наше знайомство не було довгим, проте я вдячний тобі за важливі життєві уроки та драйв, який обов'язково залишиться в Повітряних Силах та стане рушієм важливих змін вже для нового покоління пілотів.

Вічна пам’ять, Джусе. Тепер ти буквально триматимеш наше небо".

Оновлено: Пізніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат написав, що Пільщиков "марив F-16-ми в українському небі" і зробив величезну роботу щодо цього питання.

"Рік тому у США Андрій зустрічався з американськими урядовцями, розповідав про нагальні потреби Повітряних Сил,  був постійно на зв’язку з каліфорнійськими пілотами, був головним рушієм адвокаційної групи із просування багатьох рішень по F-16. За час війни він дав десятки інтерв’ю західним медіа, бо добре знав англійську, а головне – предмет розмови, те, про що можна і треба говорити для України! Ви навіть уявити не можете, як він хотів літати на F-16…", - зазначив Ігнат.

"Андрій Пільщиков не просто пілот, це був молодий офіцер із мега знаннями і мега талантом. Це був чудовий комунікатор, він був рушієм реформ в авіації Повітряних Сил, учасником багатьох проектів. Я часто підтримував його шалені ідеї, які давали неймовірний результат!", - додав речник.

"Джус", фото з Facebook Юрія Ігната

Він також опублікував фото Андрія Пільщикова.

ДБР та Повітряні сили підтвердили факт катастрофи літаків Л-39 на Житомирщині.

Довідково: Джус (Андрій Пільщиков) служив льотчиком винищувача МіГ-29.

З початком широкомасштабного російського вторгнення захищав небо України. Брав участь у повітряній обороні Києва.

В інтерв'ю The Washington Post, Financial Times CNN, Fox News BBC News закликав західних партнерів надати Україні сучасні винищувачі.

Теми: авіаПовітряні сили ЗСУЗбройні сили
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