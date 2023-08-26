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ДБР розслідує авіакатастрофу на Житомирщині, в якій загинули три пілоти Повітряних сил

Роман ПетренкоСубота, 26 серпня 2023, 16:05
ДБР розслідує авіакатастрофу на Житомирщині, в якій загинули три пілоти Повітряних сил
фото: огп

ДБР розслідує авіакатастрофу на Житомирщині 25 серпня, в якій загинули три пілоти Повітряних сил ЗСУ, серед яких відомий льотчик Джус.

Джерело: ДБР, Повітряні сили

Деталі: За даними слідства, 25 серпня на Житомирщині під час польоту у небі зіштовхнулися два навчально-бойові літаки моделі Л-39.

В результаті трагедії загинули три пілоти Повітряних сил.

Повітряники підтвердили загибель відомого пілота 40-ї бригади тактичної авіації на позивний Juice. Причини катастрофи встановлюються.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, здійснюється огляд місця події, допитуються свідки, призначено комплекс експертиз, які будуть проведені у кримінальному провадженні.

Нагадаємо: Раніше стало відомо, що пілот з позивним "Джус" та ще двоє льотчиків загинули унаслідок зіткнення двох українських літаків увечері 25 серпня на Житомирщині.

Теми: Повітряні сили ЗСУДБРавіаЗбройні сили
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