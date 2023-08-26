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В авиакатастрофе на Житомирщине погиб известный летчик Джус

"Украинская правда"Суббота, 26 августа 2023, 18:47
В авиакатастрофе на Житомирщине погиб известный летчик Джус
Джус, фото из его инстаграма

Известный пилот с позывным "Джус" погиб в результате столкновения двух украинских самолетов вечером 25 августа на Житомирщине.

Источник: собеседники УП в Вооруженных силах и правоохранительных органах, знайомий Джуса Павел Поцелуев и волонтер Мелания Подоляк в соцсетях, представитель Воздушных сил Юрий Игнат в Facebook

Детали: По данным источников УП, в Житомирском районе столкнулись учебные самолеты Л-39, трое пилотов погибли.

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Информацию о гибели Джуса сообщил Поцелуев.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в пресс-службу командования Воздушных сил ВСУ. Там отметили, что официальный комментарий будет позже, учитывая определенные обстоятельства и начатое следствие.

ГБР уже начало расследование.

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Прямая речь Поцелуева: "Ты мечтал о F-16 и дождался новостей об их передаче. Ты любил свою птичку и буквально жил небом.

Наше знакомство не было долгим, однако я благодарен тебе за важные жизненные уроки и драйв, который обязательно останется в Воздушных Силах и станет двигателем важных изменений уже для нового поколения пилотов.

Вечная память, Джус. Теперь ты буквально будешь держать наше небо".

Обновлено: Позже представитель Воздушных сил Юрий Игнат написал, что Пильщиков "грезил F-16-ми в украинском небе" и сделал огромную работу по этому вопросу.

"Год назад в США Андрей встречался с американскими чиновниками, рассказывал о насущных потребностях Воздушных Сил, был постоянно на связи с калифорнийскими пилотами, был главным двигателем адвокационной группы по продвижению многих решений по F-16. За время войны он дал десятки интервью западным медиа, потому что хорошо знал английский, а главное - предмет разговора, то, о чем можно и нужно говорить для Украины! Вы даже представить не можете, как он хотел летать на F-16...", - отметил Игнат.

"Андрей Пильщиков не просто пилот, это был молодой офицер с мега знаниями и мега талантом. Это был замечательный коммуникатор, он был двигателем реформ в авиации Воздушных Сил, участником многих проектов. Я часто поддерживал его безумные идеи, которые давали невероятный результат!", - добавил спикер.

"Джус", фото из Facebook Юрия Игната

Он также опубликовал фото Андрея Пильщикова.

ГБР и Воздушные силы подтвердили факт катастрофы самолетов Л-39 на Житомирщине.

Справка: Джус (Андрей Пильщиков) служил летчиком истребителя МиГ-29.

С началом широкомасштабного российского вторжения защищал небо Украины. Участвовал в воздушной обороне Киева.

В интервью The Washington Post, Financial Times CNN, Fox News BBC News призвал западных партнеров предоставить Украине современные истребители.

Темы: авиаВоздушные силы ВСУВооруженные силы
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