ГБР расследует авиакатастрофу на Житомирщине, в которой погибли три пилота Воздушных сил

ГБР расследует авиакатастрофу в Житомирской области 25 августа, в которой погибли три пилота Воздушных сил ВСУ, среди которых известный летчик Джус.

Источник: ГБР, Воздушные силы

Детали: По данным следствия, 25 августа на Житомирщине во время полета в небе столкнулись два учебно-боевых самолета модели Л-39.

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В результате трагедии погибли три пилота Воздушных сил.

Воздушники подтвердили гибель известного пилота 40-й бригады тактической авиации на позывной Juice.Причины катастрофы устанавливаются.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, осуществляется осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз, которые будут проведены в уголовном производстве.

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Напомним: Раньше стало известно, что известный пилот с позывным "Джус" погиб в результате столкновения двух украинских самолетов вечером 25 августа на Житомирщине.