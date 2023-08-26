ГБР расследует авиакатастрофу на Житомирщине, в которой погибли три пилота Воздушных сил
ГБР расследует авиакатастрофу в Житомирской области 25 августа, в которой погибли три пилота Воздушных сил ВСУ, среди которых известный летчик Джус.
Источник: ГБР, Воздушные силы
Детали: По данным следствия, 25 августа на Житомирщине во время полета в небе столкнулись два учебно-боевых самолета модели Л-39.
В результате трагедии погибли три пилота Воздушных сил.
Воздушники подтвердили гибель известного пилота 40-й бригады тактической авиации на позывной Juice.Причины катастрофы устанавливаются.
Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, осуществляется осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз, которые будут проведены в уголовном производстве.
Напомним: Раньше стало известно, что известный пилот с позывным "Джус" погиб в результате столкновения двух украинских самолетов вечером 25 августа на Житомирщине.