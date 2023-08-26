Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗРК С-400 в Криму знищили новою українською ракетою – Данілов

Катерина ТищенкоСубота, 26 серпня 2023, 17:02
ЗРК С-400 в Криму знищили новою українською ракетою – Данілов
Знищення С-400 в Криму, скріншот відео ГУР

Російську зенітно-ракетну систему С-400 "Тріумф" в окупованому Криму 23 серпня було знищено новою ракетою українського виробництва.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі "Українського радіо"

Пряма мова: "Ракета була нова, абсолютно сучасна. Її використання довело, що наш оборонно-промисловий комплекс, наша програма, яка була започаткована в 2020 році…

Це наш новий виріб, який показав себе абсолютно бездоганно".

Що передувало: Вибухи в окупованому Криму прозвучали вранці 23 серпня поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут, тоді було знищено російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф".

У ГУР заявили, що внаслідок вибуху повністю знищено саму установку С-400 "Тріумф", встановлені на ній ракети та особовий склад.

Теми: ДаніловКримракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нового представника у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
Данілов
Данілов запевняє, що змін до правил мобілізації не буде
Данілов: Контрнаступ йде важко, але щодня є просування
Данілов відповів режисеру Трієру: Коли митець стає на бік ката – це трагедія
Останні новини
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитуванння
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
10:47
Blue Origin Безоса запустила першу ракету після аварії у вересні 2022 року
10:46
Реформи за мільярди: що Україна пообіцяла МВФ зробити у 2024 році
10:44
Зеленський призначив нового представника у Раді
10:40
Курс валют на 20 грудня: гривня продовжує слабнути щодо долара та євро
Усі новини...
Реклама: