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ЗРК С-400 в Криму знищили новою українською ракетою – Данілов

Катерина ТищенкоСубота, 26 серпня 2023, 17:02
ЗРК С-400 в Криму знищили новою українською ракетою – Данілов
Знищення С-400 в Криму, скріншот відео ГУР

Російську зенітно-ракетну систему С-400 "Тріумф" в окупованому Криму 23 серпня було знищено новою ракетою українського виробництва.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі "Українського радіо"

Пряма мова: "Ракета була нова, абсолютно сучасна. Її використання довело, що наш оборонно-промисловий комплекс, наша програма, яка була започаткована в 2020 році…

Це наш новий виріб, який показав себе абсолютно бездоганно".

Що передувало: Вибухи в окупованому Криму прозвучали вранці 23 серпня поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут, тоді було знищено російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф".

У ГУР заявили, що внаслідок вибуху повністю знищено саму установку С-400 "Тріумф", встановлені на ній ракети та особовий склад.

Теми: ДаніловКримракетний удар
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