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ЗРК С-400 в Крыму уничтожили новой украинской ракетой – Данилов

Катерина ТищенкоСуббота, 26 августа 2023, 17:02
ЗРК С-400 в Крыму уничтожили новой украинской ракетой – Данилов
Уничтожение С-400 в Крыму, скриншот видео ГУР

Российская зенитно-ракетная система С-400 "Триумф" в оккупированном Крыму 23 августа была уничтожена новой ракетой украинского производства.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "Украинского радио"

Прямая речь: "Ракета была новая, абсолютно современная. Ее использование доказало, что наш оборонно-промышленный комплекс, наша программа, которая была начата в 2020 году...

Это наше новое изделие, которое показало себя абсолютно безупречно".

Что предшествовало: Взрывы в оккупированном Крыму прозвучали утром 23 августа вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут, тогда была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".

В ГУР заявили, что в результате взрыва полностью уничтожена сама установка С-400 "Триумф", установленные на ней ракеты и личный состав.

Темы: ДаниловКрымракетный удар
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