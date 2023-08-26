Росіяни вдарили по підприємству в Херсоні, є постраждалий

Російські війська у суботу завдали удару по Херсону, влучивши по одному з підприємств, постраждав чоловік.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Армія РФ завдала удару по Херсону. Поцілили по одному з підприємств.

Травми отримав 34-річний чоловік. Його доставлено до лікарні в стані середньої важкості. Медики надають необхідну допомогу і проводять дообстеження".

Що передувало: Раніше в суботу внаслідок обстрілів Херсона постраждали дві жінки.