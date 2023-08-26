Росіяни вдарили по підприємству в Херсоні, є постраждалий
Субота, 26 серпня 2023, 22:58
Російські війська у суботу завдали удару по Херсону, влучивши по одному з підприємств, постраждав чоловік.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Армія РФ завдала удару по Херсону. Поцілили по одному з підприємств.
Травми отримав 34-річний чоловік. Його доставлено до лікарні в стані середньої важкості. Медики надають необхідну допомогу і проводять дообстеження".
Що передувало: Раніше в суботу внаслідок обстрілів Херсона постраждали дві жінки.