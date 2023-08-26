Россияне ударили по предприятию в Херсоне, есть пострадавший
Суббота, 26 августа 2023, 22:58
Российские войска в субботу нанесли удар по Херсону, попав по одному из предприятий, пострадал человек.
Источник: Херсонская ОГА
Дословно: "Армия РФ нанесла удар по Херсону. Попали по одному из предприятий.
Травмы получил 34-летний мужчина. Он доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. Медики оказывают необходимую помощь и проводят дообследование".
Что предшествовало: Ранее в субботу в результате обстрелов Херсона пострадали две женщины.