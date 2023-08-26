Россияне ударили по предприятию в Херсоне, есть пострадавший

Российские войска в субботу нанесли удар по Херсону, попав по одному из предприятий, пострадал человек.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "Армия РФ нанесла удар по Херсону. Попали по одному из предприятий.

Травмы получил 34-летний мужчина. Он доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. Медики оказывают необходимую помощь и проводят дообследование".

Что предшествовало: Ранее в субботу в результате обстрелов Херсона пострадали две женщины.