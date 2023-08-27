МЗС відреагувало на чергові затримання кримських татар

Міністерство закордонних справ України засудило затримання кримських татар на День незалежності і закликало міжнародну спільноту "продовжувати чинити тиск на Росію".

Джерело: коментар МЗС України щодо чергових переслідувань кримських татар

Дослівно: "Міністерство закордонних справ України суворо засуджує переслідування окупаційною адміністрацією Криму громадян України за абсолютно сфабрикованими звинуваченнями та закликає міжнародну спільноту, у тому числі учасників Міжнародної Кримської платформи, продовжувати чинити тиск на Росію з метою негайного звільнення усіх українських громадян, незаконно ув’язнених окупаційним режимом в Криму та запровадити санкційні обмеження щодо посадових осіб, причетних до переслідувань громадян України".

Деталі: У МЗС зазначили, що 24 серпня, коли в Україні відзначається День незалежності, для окупаційної влади та колаборантів в українському Криму став приводом для нової хвилі репресій проти кримських татар.

О четвертій годині ранку силовики увірвалися з обшуками до будинків кримських татар у Бахчисараї та Бахчисарайському районі Криму.

Співробітники ФСБ затримали шістьох осіб – Ремзі Німетулаєва, Руслана Асанова, Сейдамєта Мустафаєва, Амєтхана Умєрова та Ельдара Якубова. Серед затриманих також Абдулмеджит Сейтумеров, рідний брат двох кримських політв'язнів із Бахчисараю, заарештованих у березні 2020 року та засуджених до 14 та 17 років позбавлення волі. Усі затримані — активісти "Кримської солідарності".

25 серпня упродовж 12 годин злочинна окупаційна влада в Криму склала протоколи більш ніж на два десятки затриманих кримських татар, які прийшли до Київського районного суду у Сімферополі підтримати своїх близьких та друзів. У відділку поліції всім затриманим видали повістки.

Серед затриманих виявився також 64 річний Ремзі Зудієв, батько журналістки та правозахисниці Лутфіє Зудієвої, людина з низкою підтверджених хронічних хвороб, якого було позбавлено можливості обов’язкового прийому ліків.

26 серпня так званий "суд" виніс рішення щодо адміністративних арештів для низки кримських татар на терміни від 4 до 7 днів.