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В МИД отреагировали на очередные задержания крымских татар

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 27 августа 2023, 00:20
В МИД отреагировали на очередные задержания крымских татар
ФОТО ИЗ FACEBOOK КРЫМСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ

Министерство иностранных дел Украины осудило задержание крымских татар на День независимости и призвало международное сообщество "продолжать оказывать давление на Россию".

Источник: комментарий МИД Украины относительно очередных преследований крымских татар

Дословно: "Министерство иностранных дел Украины строго осуждает преследование оккупационной администрацией Крыма граждан Украины по абсолютно сфабрикованным обвинениям и призывает международное сообщество, в том числе участников Международной Крымской платформы, продолжать оказывать давление на Россию с целью немедленного освобождения всех украинских граждан, незаконно заключенных оккупационным режимом в Крыму и ввести санкционные ограничения в отношении должностных лиц, причастных к преследованиям граждан Украины".

Детали: В МИД отметили, что 24 августа, когда в Украине отмечается День независимости, для оккупационных властей и коллаборационистов в украинском Крыму стал поводом для новой волны репрессий против крымских татар.

В четыре часа утра силовики ворвались с обысками в дома крымских татар в Бахчисарае и Бахчисарайском районе Крыма.

Сотрудники ФСБ задержали шесть человек - Ремзи Ниметулаева, Руслана Асанова, Сейдамета Мустафаева, Аметхана Умерова и Эльдара Якубова. Среди задержанных также Абдулмеджит Сейтумеров, родной брат двух крымских политзаключенных из Бахчисарая, арестованных в марте 2020 года и приговоренных к 14 и 17 годам лишения свободы. Все задержанные - активисты "Крымской солидарности".

25 августа в течение 12 часов преступная оккупационная власть в Крыму составила протоколы более чем на два десятка задержанных крымских татар, которые пришли в Киевский районный суд в Симферополе поддержать своих близких и друзей. В отделении полиции всем задержанным выдали повестки.

Среди задержанных оказался также 64-летний Ремзи Зудиев, отец журналистки и правозащитницы Лутфие Зудиевой, человек с рядом подтвержденных хронических болезней, который был лишен возможности обязательного приема лекарств.

26 августа так называемый "суд" вынес решение об административных арестах для ряда крымских татар на сроки от 4 до 7 дней.

Темы: Крымоккупациякрымские татарыФСБ
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