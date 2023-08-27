Група крилатих ракет рухалася Україною

Після оголошення повітряної тривоги в більшості областей України повітряники повідомили про рух крилатих ракет на столицю, проте їхній рух постійно змінює напрями.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Група крилатих ракет заходять у повітряний простір України через Сумську область. Напрямок руху – на захід!"

Оновлено: Згодом повітряники повідомили: "Ракети рухаються у напрямку Києва. Напрямок руху може змінюватись".

Згодом повітряники повідомляли про рух ракет у напрямах різних регіонів. У деяких областях повідомляли про роботу ППО.