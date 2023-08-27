Группа крылатых ракет двигалась по Украине
Воскресенье, 27 августа 2023, 03:55
После объявления воздушной тревоги в большинстве областей Украины воздушники сообщили о движении крылатых ракет на столицу, однако их движение постоянно меняет направления.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "Группа крылатых ракет заходят в воздушное пространство Украины через Сумскую область. Направление движения – на запад!"
Обновлено: Впоследствии воздушники сообщили: "Ракеты движутся в направлении Киева. Направление движения может меняться".
Позже воздушники сообщали о движении ракет в направлениях разных регионов. В некоторых областях сообщали о работе ПВО.