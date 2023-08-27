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Группа крылатых ракет двигалась по Украине

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 27 августа 2023, 03:55
Группа крылатых ракет двигалась по Украине
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА ARMIFLOT.RU

После объявления воздушной тревоги в большинстве областей Украины воздушники сообщили о движении крылатых ракет на столицу, однако их движение постоянно меняет направления.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Группа крылатых ракет заходят в воздушное пространство Украины через Сумскую область. Направление движения – на запад!"

Обновлено: Впоследствии воздушники сообщили: "Ракеты движутся в направлении Киева. Направление движения может меняться".

Позже воздушники сообщали о движении ракет в направлениях разных регионов. В некоторых областях сообщали о работе ПВО.

Темы: воздушная тревога
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