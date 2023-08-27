На підступах до Києва працювала ППО, знищила всі ворожі цілі – КМВА
Неділя, 27 серпня 2023, 05:10
Під час масштабної повітряної тривоги вночі 27 серпня у Київській МВА повідомили про роботу ППО.
Джерело: КМВА
Дослівно: "На підступах до Києва працює ППО".
Оновлено: За даними Київської КМВА вночі з району Каспійського моря з літаків стратегічної авіації Ту-95МС росіяни випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55.
Ворожі цілі, які рухалися в напрямку Києва були знищені силами і засобами ППО.
У Києві обійшлося без жертв та руйнувань, – додали в КМВА.