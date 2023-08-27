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На підступах до Києва працювала ППО, знищила всі ворожі цілі – КМВА

Ольга Глущенко Неділя, 27 серпня 2023, 05:10
На підступах до Києва працювала ППО, знищила всі ворожі цілі – КМВА
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ DEFENCE UA

Під час масштабної повітряної тривоги вночі 27 серпня у Київській МВА повідомили про роботу ППО.

Джерело: КМВА

Дослівно: "На підступах до Києва працює ППО".

Оновлено: За даними Київської КМВА вночі з району Каспійського моря з літаків стратегічної авіації Ту-95МС росіяни випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55.

Ворожі цілі, які рухалися в напрямку Києва були знищені силами і засобами ППО.

У Києві обійшлося без жертв та руйнувань, – додали в КМВА.

Теми: Київська областьКиївППО
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