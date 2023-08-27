На подступах к Киеву работала ПВО, уничтожила все вражеские цели – КГВА
Воскресенье, 27 августа 2023, 05:10
Во время масштабной воздушной тревоги ночью 27 августа в Киевской МВА сообщили о работе ПВО.
Источник: КГВА
Дословно: "На подступах к Киеву работает ПВО".
Обновлено: По данным Киевской КМВА ночью из района Каспийского моря с самолетов стратегической авиации Ту-95МС россияне выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55.
Вражеские цели, которые двигались в направлении Киева были уничтожены силами и средствами ПВО.
В Киеве обошлось без жертв и разрушений, - добавили в КГВА.