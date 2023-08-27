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На подступах к Киеву работала ПВО, уничтожила все вражеские цели – КГВА

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 27 августа 2023, 05:10
На подступах к Киеву работала ПВО, уничтожила все вражеские цели – КГВА
ППО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА DEFENCE UA

Во время масштабной воздушной тревоги ночью 27 августа в Киевской МВА сообщили о работе ПВО.

Источник: КГВА

Дословно: "На подступах к Киеву работает ПВО".

Обновлено: По данным Киевской КМВА ночью из района Каспийского моря с самолетов стратегической авиации Ту-95МС россияне выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55.

Вражеские цели, которые двигались в направлении Киева были уничтожены силами и средствами ПВО.

В Киеве обошлось без жертв и разрушений, - добавили в КГВА.

Темы: Киевская областьКиевПВО
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