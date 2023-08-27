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Росіяни зосередили на Лимано-Куп’янському напрямку понад 100 тисяч окупантів – Євлаш

Роман ПетренкоНеділя, 27 серпня 2023, 09:49
Росіяни зосередили на Лимано-Куп’янському напрямку понад 100 тисяч окупантів – Євлаш
українські захисники, фото: ок південь

Російські окупанти тримають приблизно 100 тисяч своїх військових на Лиманському та Куп’янському напрямку, а також підвищили кількість атак.

Джерело: начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону

Пряма мова Євлаша: "На Лимано-Куп’янському напрямку противник значно підвищив кількість своїх обстрілів, наприклад, станом на 26 серпня він здійснив 620 обстрілів позицій наших захисників та завдав 15 авіаударів...

Загалом, якщо дивитись на весь напрямок (Лимано-Куп'янський - ред.), то там знаходиться близько 110 тисяч російських військовослужбовців.

На Куп’янському напрямку знаходиться 45 тисяч, а на Лиманському – 48 тисяч окупаційних військ.

Нагадаємо: Розвідка Британії припускає, що російське командування у наступні місяці активізує наступ в районі Куп’янська та Лиману.

Теми: Лиманвійна
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