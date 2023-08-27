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Россияне сосредоточили на Лиманско-Купянском направлении более 100 тысяч оккупантов - Евлаш

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 августа 2023, 09:49
Россияне сосредоточили на Лиманско-Купянском направлении более 100 тысяч оккупантов - Евлаш
украинские защитники, фото: ок юг

Российские оккупанты держат примерно 100 тысяч своих военных на Лиманском и Купянском направлении, а также повысили количество атак.

Источник: начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш

Прямая речь Евлаша: "На Лимано-Купянском направлении противник значительно повысил количество своих обстрелов, например, по состоянию на 26 августа он совершил 620 обстрелов позиций наших защитников и нанес 15 авиаударов...

В целом если смотреть на все направление, то там находится около 110 тысяч российских военнослужащих.

На Купянском направлении находится 45 тысяч, а на Лиманском - 48 тысяч оккупационных войск.

Напомним: Разведка Великобритании предполагает, что российское командование в последующие месяцы активизирует наступление в районе Купянска и Лимана.

Темы: Лиманвойна
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