Росіяни заявили, що в Курську безпілотник влетів у багатоповерхівку
Неділя, 27 серпня 2023, 11:33
Росіяни заявили, що вночі в російському Курську безпілотник врізався в багатоквартирний будинок, нібито ніхто не постраждав.
Джерело: губернатор Курської області РФ Роман Старовойт у Telegram
Деталі: Через удар або падіння безпілотника на деяких поверхах будівлі та корпусі університету поруч вибито скло.
Ворог повідомляє, що загорянь не сталося, ніхто з жителів не постраждав.
Росіяни не уточнюють, впав на багатоповерхівку той самий безпілотник, про збиття якого вони прозвітували раніше, чи це ще один, що успішно оминув російську ППО і залетів в обласний центр.