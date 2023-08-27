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Росіяни заявили, що в Курську безпілотник влетів у багатоповерхівку

Роман ПетренкоНеділя, 27 серпня 2023, 11:33
Росіяни заявили, що в Курську безпілотник влетів у багатоповерхівку
фото: старовойт

Росіяни заявили, що вночі в російському Курську безпілотник врізався в багатоквартирний будинок, нібито ніхто не постраждав.

Джерело: губернатор Курської області РФ Роман Старовойт у Telegram

Деталі: Через удар або падіння безпілотника на деяких поверхах будівлі та корпусі університету поруч вибито скло.

Ворог повідомляє, що загорянь не сталося, ніхто з жителів не постраждав.

Росіяни не уточнюють, впав на багатоповерхівку той самий безпілотник, про збиття якого вони прозвітували раніше, чи це ще один, що успішно оминув російську ППО і залетів в обласний центр.

Теми: Росіябезпілотникивійна
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