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Россияне заявили, что в Курске беспилотник влетел в многоэтажку

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 августа 2023, 11:33
Россияне заявили, что в Курске беспилотник влетел в многоэтажку
фото: старовойт

Россияне заявили, что ночью в российском Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом, якобы никто не пострадал.

Источник: губернатор Курской области РФ Роман Старовойт в Telegram

Детали: Из-за удара или падения беспилотника на некоторых этажах здания и корпуса университета рядом выбиты стекла.

Враг сообщает, что возгораний не произошло, никто из жителей не пострадал.

Россияне не уточняют, упал ли на многоэтажку тот же беспилотник, о сбитии которого они отчитались ранее, или это еще один, который успешно обошел российскую ППО и залетел в областной центр.

Темы: Росcиябеспилотникивойна
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