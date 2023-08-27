Россияне заявили, что в Курске беспилотник влетел в многоэтажку

Россияне заявили, что ночью в российском Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом, якобы никто не пострадал.

Источник: губернатор Курской области РФ Роман Старовойт в Telegram

Детали: Из-за удара или падения беспилотника на некоторых этажах здания и корпуса университета рядом выбиты стекла.

Враг сообщает, что возгораний не произошло, никто из жителей не пострадал.

Россияне не уточняют, упал ли на многоэтажку тот же беспилотник, о сбитии которого они отчитались ранее, или это еще один, который успешно обошел российскую ППО и залетел в областной центр.