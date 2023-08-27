СБУ беспилотниками атаковала самолеты на Курском аэродроме - источник

Военная контрразведка Службы безопасности Украины в ночь на 27 августа атаковала шестнадцатью беспилотниками Курский аэродром, отработала по самолетам Су-30 и МИГ-29, а также по С-300 и "Панцирям".

Источник: собеседник "Украинской правды" в СБУ

Детали: По данным источников УП, дроны-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МИГ-29.

Также среди пораженных целей - радары комплекса С-300 и два "Панциря".

По данным СБУ, почти все беспилотники долетели до своих целей.

Россияне зафиксировали не менее 13 взрывов, сообщил собеседник. Но точные последствия атаки будут известны "в ближайшее время".

Спецы уточнили, что атаку организовали военные контрразведчики из 13-го Главного управления СБУ.

Напомним: Россияне заявили, что ночью в российском Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом, якобы никто не пострадал.