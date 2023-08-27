Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ беспилотниками атаковала самолеты на Курском аэродроме - источник

Александр Шумилин, Роман ПетренкоВоскресенье, 27 августа 2023, 16:02
СБУ беспилотниками атаковала самолеты на Курском аэродроме - источник
Су-30 на курском аэродроме, фото иллюстративное: airforce

Военная контрразведка Службы безопасности Украины в ночь на 27 августа атаковала шестнадцатью беспилотниками Курский аэродром, отработала по самолетам Су-30 и МИГ-29, а также по С-300 и "Панцирям".

Источник: собеседник "Украинской правды" в СБУ

Детали: По данным источников УП, дроны-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МИГ-29.

Также среди пораженных целей - радары комплекса С-300 и два "Панциря".

По данным СБУ, почти все беспилотники долетели до своих целей.

Россияне зафиксировали не менее 13 взрывов, сообщил собеседник. Но точные последствия атаки будут известны "в ближайшее время".

Спецы уточнили, что атаку организовали военные контрразведчики из 13-го Главного управления СБУ.

Напомним: Россияне заявили, что ночью в российском Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом, якобы никто не пострадал.

Темы: СБУвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Утренняя ракетная атака РФ по Киевской области: двое гражданских получили травмы
Россияне заявили, что в Курске беспилотник влетел в многоэтажку
Оккупанты обстреляли село на Харьковщине: погибла женщина, загорелся киоск
В Бердянске пылает цех, куда россияне свозили технику - Федоров
Последние новости
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
Все новости...
Реклама: