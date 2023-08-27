Зеленский хочет приравнять коррупцию к госизмене на время войны

Президент Владимир Зеленский намерен подать законопроект о приравнивании коррупции к государственной измене на военное время.

Источник: президент Владимир Зеленский в интервью Наталье Мосейчук, показанном в эфире телемарафона

Прямая речь: "Я поставил задачу, и законодателю Украины будут предложены мои предложения по приравниванию коррупции к государственной измене на военное время. Я понимаю, что такое оружие не может действовать постоянно в обществе, но на военное время, я думаю, это поможет.

Поддержит ли это законодатель, не знаю, но я точно предложу. Потому что мы развиваем демократическое общество. Очень важно не закручивать гайки и не смотреть каждый раз на тот или иной острый вопиющий случай. Мы должны вводить системные вещи".

Детали: Отвечая на вопрос, может ли быть приравнена коррупция к госизмене до окончания войны или война закончится быстрее, Зеленский сказал: "Мы все хотим, чтобы война закончилась быстрее. Но это точно для того, чтобы соответствующий инструмент был задействован как можно скорее. Я думаю, что парламент это получит в ближайшую неделю. Дальше игра на стороне парламента уже".

По словам Зеленского, такое приравнивание будет очень серьезным инструментом, "чтобы даже не думали".

"Но это не расстрел, это не сталинизм. Это, если есть доказательства, человек должен быть за решеткой", - пояснил он.

При этом, отвечая на вопрос о борьбе с коррупцией, президент отметил, что у него "нет очень много времени на то, чтобы заниматься деталями, потому что есть действительно мелочи".

"Если ты хочешь побороть местную брусчатку, то я не могу бороться с брусчаткой каждого города", - сказал он.

Зеленский также отметил, что в феврале-марте 2022 года в Украине "была борьба за выживание, за то, чтобы у нас была Украина".

"Я на все, что происходило в марте, смотрю с сомнением. Потому что когда государство говорит раздавать оружие всем - это вне закона было. Некоторые вещи вне закона. Но есть закон современного времени", - сказал он, добавив, что "март - очень сложный месяц, я бы на это обращал особое внимание".

На вопрос, готов ли он начать борьбу с коррупцией со своей команды, президент сказал: "У меня нет своих или не своих. Есть честный человек или нечестный. Если есть доказательства, что человек нечестный, я увольняю таких людей. Я не вижу в этом сегодня у меня вопроса. У меня таких внутренних вопросов нет. Я сосредоточен на других вещах. Поэтому я спокоен. Для меня самое главное - выбрать системное решение. Тогда мне легче внедрять те или иные политики. Я для себя это решил".