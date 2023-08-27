Зеленський сподівається "політично дотиснути" демілітаризацію РФ у Криму

Президент Володимир Зеленський вважає, що коли Сили оборони вийдуть на адмінмежу з окупованим Кримом, можна буде "дотиснути демілітаризацію Росії" в Криму політичним шляхом.

Джерело: президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Наталії Мосейчук, показаному в ефірі телемарафону

Деталі: Ведуча попросила президента прокоментувати фразу, сказану на саміті Кримської платформи 23 серпня про те, що він не впевнений, що ми вправі сьогодні говорити про військову деокупацію Криму публічно.

Пряма мова Зеленського: "Менше жертв. Якщо ми будемо на адміністративних чи умовних кордонах з Кримом, я вважаю, що можна політично дотиснути демілітаризацію Росії на території українського Криму. Я вважаю, що це було б краще. Я думаю, перш за все, про тих, хто це буде виконувати".

Більше деталей: При цьому президент із посмішкою зазначив, що голова ГУР Кирило Буданов "робить іноді відрядження" до окупованого Криму.

Що передувало: Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов переконаний, що Україна звільнить Крим "комбінованим шляхом", але без воєнних дій це неможливо.