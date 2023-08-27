Зеленский надеется "политически дожать" демилитаризацию РФ в Крыму

Президент Владимир Зеленский считает, что когда Силы обороны выйдут на админграницу с оккупированным Крымом, можно будет "дожать демилитаризацию России" в Крыму политическим путем.

Источник: президент Владимир Зеленский в интервью Наталье Мосейчук, показанном в эфире телемарафона

Детали: Ведущая попросила президента прокомментировать фразу, сказанную на саммите Крымской платформы 23 августа о том, что он не уверен, что мы вправе сегодня говорить о военной деоккупации Крыма публично.

Прямая речь Зеленского: "Меньше жертв. Если мы будем на административных или условных границах с Крымом, я считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории украинского Крыма. Я считаю, что это было бы лучше. Я думаю, прежде всего, о тех, кто это будет выполнять".

Больше деталей: При этом президент с улыбкой отметил, что глава ГУР Кирилл Буданов "делает иногда командировки" в оккупированный Крым.

Что предшествовало: Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов убежден, что Украина освободит Крым "комбинированным путем", но без военных действий это невозможно.