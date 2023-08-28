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Мер Москви каже про чергову атаку БпЛА: стверджує, що дрон збили

Ольга Глущенко Понеділок, 28 серпня 2023, 04:44
Мер Москви каже про чергову атаку БпЛА: стверджує, що дрон збили
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО УКРОБОРОНПРОМУ

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська ППО збила безпілотник, який рухався у напрямку до Москви.

Джерело: Собянін у Телеграм, Телеграм-канали

Пряма мова: "Сьогодні силами ППО в районі Люберець знищено безпілотник, що летів у напрямку до Москви.

Попередньо постраждалих і руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події".

Нагадаємо: Вночі 28 серпня російське Міноборони повідомило про збиття двох безпілотників над Брянською областю.

Теми: Росіябезпілотники
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