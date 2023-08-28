Мэр Москвы говорит об очередной атаке БпЛА: утверждает, что дрон сбили
Понедельник, 28 августа 2023, 04:44
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская ПВО сбила беспилотник, который двигался по направлению к Москве.
Источник: Собянин в Телеграмм, Телеграмм-каналы
Прямая речь: "Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве.
Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия".
Напомним: Ночью 28 августа российское Минобороны сообщило о сбитии двух беспилотников над Брянской областью.