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Мэр Москвы говорит об очередной атаке БпЛА: утверждает, что дрон сбили

Ольга ГлущенкоПонедельник, 28 августа 2023, 04:44
Мэр Москвы говорит об очередной атаке БпЛА: утверждает, что дрон сбили
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО УКРОБОРОНПРОМА

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская ПВО сбила беспилотник, который двигался по направлению к Москве.

Источник: Собянин в Телеграмм, Телеграмм-каналы

Прямая речь: "Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве.

Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия".

Напомним: Ночью 28 августа российское Минобороны сообщило о сбитии двух беспилотников над Брянской областью.

Темы: Росcиябеспилотники
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