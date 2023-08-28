Мэр Москвы говорит об очередной атаке БпЛА: утверждает, что дрон сбили

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская ПВО сбила беспилотник, который двигался по направлению к Москве.

Источник: Собянин в Телеграмм, Телеграмм-каналы

Прямая речь: "Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве.

Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия".

Напомним: Ночью 28 августа российское Минобороны сообщило о сбитии двух беспилотников над Брянской областью.