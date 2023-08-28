"Операція Top Gun": ССО показали БПЛА, якими вдарили по 126 бригаді ЧФ РФ у Криму

Сили спецоперацій ЗСУ привідкрили специфіку удару безпілотниками по місцю дислокації 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Криму.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "ССО України спільно з іншими підрозділами Сил оборони уразили об’єкти 126-ї бригади берегової охорони ЧФ РФ.

Під час атаки було застосовано декілька ударних БПЛА, що нанесли ураження по місцю дислокації зазначеного підрозділу противника в Перевальному у Криму. Внаслідок ударів ворог поніс втрати вбитими і пораненими".

Деталі: Спецпризначенці пояснюють: складність проведення операції полягала в певних особливостях рельєфу місцевості.

Та дрони вдало подолали маршрут і дійшли до цілей, запевняють у ССО.

На оприлюдненому нині фото - один із БПЛА, що брав участь у операції.

Що передувало: Джерела УП в СБУ повідомили, що 25 серпня українські захисники спільно зі спецслужбою завдали удар групою дронів по 126 бригаді Чорноморського флоту РФ, яка базується в селі Перевальне в тимчасово окупованому Криму. За даними співрозмовників УП, ворог зазнав втрат десятками вбитих та поранених.