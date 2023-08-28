Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Операція Top Gun": ССО показали БПЛА, якими вдарили по 126 бригаді ЧФ РФ у Криму

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 серпня 2023, 07:30
Операція Top Gun: ССО показали БПЛА, якими вдарили по 126 бригаді ЧФ РФ у Криму
фото ССО

Сили спецоперацій ЗСУ привідкрили специфіку удару безпілотниками по місцю дислокації 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Криму.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "ССО України спільно з іншими підрозділами Сил оборони уразили об’єкти 126-ї бригади берегової охорони ЧФ РФ.

Під час атаки було застосовано декілька ударних БПЛА, що нанесли ураження по місцю дислокації зазначеного підрозділу противника в Перевальному у Криму. Внаслідок ударів ворог поніс втрати вбитими і пораненими".

Деталі: Спецпризначенці пояснюють: складність проведення операції полягала в певних особливостях рельєфу місцевості.

Та дрони вдало подолали маршрут і дійшли до цілей, запевняють у ССО.

На оприлюдненому нині фото - один із БПЛА, що брав участь у операції.

Що передувало: Джерела УП в СБУ повідомили, що 25 серпня українські захисники спільно зі спецслужбою завдали удар групою дронів по 126 бригаді Чорноморського флоту РФ, яка базується в селі Перевальне в тимчасово окупованому Криму. За даними співрозмовників УП, ворог зазнав втрат десятками вбитих та поранених.

Теми: ССОбезпілотникивійнаКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото Російські "Шахеди" впали і вибухнули на території Румунії − МЗС

Резніков подав заяву про відставку. Умєров готується замінити його

Пілот Кузьмінов, який перевіз в Україну Мі-8, закликає росіян наслідувати його приклад

Зеленський закликав Раду ухвалити законопроєкти для відкриття переговорів з ЄС

Коломойський фігурує в матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру – Лещенко

Резніков: Стандарти НАТО – не головне для прийняття до Альянсу

Усі новини...
ССО
ССО показали, як вибивали ворога на підступах до Роботиного
"На очі партизанам": збір на дрони й тепловізори для ССО – розіграш ексклюзивних футболок
ССО "скосили" російські "Тюльпан" і "Піон" під Бахмутом
Останні новини
11:58
Прокуратура веде тяжбу з Приватбанком за землі в Буковелі
11:55
Румунія заперечує, що російські "Шахеди" вибухнули на її території
11:53
Прикордонники фіксували детонацію двох "Шахедів" у Румунії і поінформували колег
11:28
фотоЗСУ будуть використовувати дрони SAKER SCOUT зі штучним інтелектом
11:18
На Волині собака під час грози заліз в авто чужих людей: допомагали рятувальники
11:15
Цього тижня суди розглянуть 3 справи за участю Коломойського и Боголюбова проти Приватбанку
11:02
фото Російські "Шахеди" впали і вибухнули на території Румунії − МЗС
11:00
У Бундестазі заявили, що єдиний, хто блокує поставку Taurus Україні – це Шольц
10:45
Попри війну, в Україні спостерігається зростання підприємництва
10:43
Окупанти понад 1300 разів вдарили по лінії зіткнення на Донеччині: є загиблий і поранені − ОВА
Усі новини...
Реклама: