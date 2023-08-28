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"Операция Top Gun": ССО показали БПЛА, которыми ударили по 126 бригаде ЧФ РФ в Крыму

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 августа 2023, 07:30
Операция Top Gun: ССО показали БПЛА, которыми ударили по 126 бригаде ЧФ РФ в Крыму
фото ССО

Силы спецопераций ВСУ приоткрыли специфику удара беспилотниками по месту дислокации 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота РФ во временно оккупированном Крыму.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "ССО Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны поразили объекты 126-й бригады береговой охраны ЧФ РФ.

Во время атаки было применено несколько ударных БПЛА, которые нанесли поражение по месту дислокации указанного подразделения противника в Перевальном в Крыму. В результате ударов враг понес потери убитыми и ранеными".

Детали: Спецназовцы объясняют: сложность проведения операции заключалась в определенных особенностях рельефа местности.

Но дроны удачно преодолели маршрут и дошли до целей, уверяют в ССО.

На обнародованном сейчас фото - один из БПЛА, участвовавших в операции.

Что предшествовало: Источники УП в СБУ сообщили, что 25 августа украинские защитники совместно со спецслужбой нанесли удар группой дронов по 126 бригаде Черноморского флота РФ, которая базируется в селе Перевальное во временно оккупированном Крыму. По данным собеседников УП, враг понес потери десятками убитых и раненых/

Темы: ССОбеспилотникивойнаКрым
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