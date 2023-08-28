Повітряні сили збили 4 ракети з 6

Повітряні сили знищили 4 ракети з 6, які Росія запустила по Україні уночі 28 серпня.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: " В результаті бойової роботи знищено чотири повітряні цілі: дві крилаті ракети "Калібр" і дві керовані авіаційні ракети Х-59".

Деталі: Загалом окупанти били по Україні 6 ракетами морського та повітряного базування.



Чотири крилаті ракети "Калібр" росіяни випустили з фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії.



А дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, які окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини.



Повітряні сили зазначили, що є влучання в цивільний промисловий об’єкт на Полтавщині.

Також повідомляється, що авіація Повітряних Сил за минулу добу завдала понад 10 авіаударів по окупантах.

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