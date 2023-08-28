Воздушные силы сбили 4 ракеты из 6
Воздушные силы уничтожили 4 ракеты из 6, которые Россия запустила по Украине ночью 28 августа.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "В результате боевой работы уничтожено четыре воздушные цели: две крылатые ракеты "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59".
Детали: В общем оккупанты били по Украине 6 ракетами морского и воздушного базирования.
Четыре крылатые ракеты "Калибр" россияне выпустили с фрегата из акватории Черного моря вблизи Феодосии.
А две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34, которые оккупанты направили в направлении Кривого Рога из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.
Воздушные силы отметили, что есть попадание в гражданский промышленный объект в Полтавской области.
Также сообщается, что авиация Воздушных Сил за минувшие сутки нанесла более 10 авиаударов по оккупантам.
Предыстория:
- Ночью 28 августа Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности в Киеве и ряде областей Украины.