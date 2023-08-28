Transparency International вважає прирівняння корупції до держзради "дуже поганою ідеєю"

Антикорупційний рух Transparency International Ukraine вважає, що прирівняння корупції до державної зради в Україні на воєнний час - це дуже погана ідея.

Джерело: заява TIU

Дослівно: "Подібні ініціативи - це більше про боротьбу з симптомами, а не з хворобою. Корупція - це державна зрада на метафоричному рівні, а не юридичному. Це системна проблема, яка не має "простих рішень". Україна вже працює в потрібному напрямку, тож не варто сходити з цього шляху задля, здавалося б, швидких, але дуже ризикових рішень. Навіть під час війни".

Деталі: Експерти з TIU наводять шість причин, чому вважають цю ідею поганою:

Лише посиленням відповідальності за корупційні злочини знизити рівень корупції неможливо. Адже системні глобальні проблеми потребують таких самих системних, а не популістичних і точкових, рішень. Варто, прибрати можливості для фінансової вигоди корупціонерів та зробити покарання за корупційні злочини невідворотним. Досвід Китаю показує, що навіть загроза розстрілу за хабарі не зменшує реальний рівень корупції в країні Розглядом справ щодо державної зради займаються органи Служби безпеки України, і подібні розслідування — це об’ємна і важка робота. Водночас ці провадження передбачають безпрецедентні обмеження прав громадян, навіть коли йдеться про підозру. І в судах розгляди таких справ тривають теж дуже довго. СБУ вже розслідувала корупційні злочини з моменту здобуття незалежності - впродовж 23 років. І у 2013 році Україна мала найнижчі показники в Індексі сприйняття корупції — всього 25 балів. Також виникають застереження стосовно здатності СБУ уникати впливу, в тому числі з боку президентської вертикалі. Тому аполітичність її розслідувань може бути під питанням. Це може негативно вплинути на майбутню євроінтеграцію України. І так само це може погано відбитися на посиленні верховенства права в державі та питанні захисту прав людини. "Просте рішення" у вигляді змін до Кримінального кодексу України ніколи не призводило ні до чого хорошого. Приклад - кримінальна відповідальність за неособисте голосування, де попри виявлені факти жодного нардепа не притягнуто до кримінальної відповідальності.

Передісторія: У показаному в неділю 27 серпня інтерв'ю президент Володимир Зеленський заявив, що має намір подати законопроєкт щодо прирівняння корупції до державної зради на час воєнного стану.

Джерела в Офісі президента та НАБУ повідомили, що влада планує дозволити СБУ, а не тільки НАБУ розслідувати корупційні справи на суму більше ніж 24 мільйони гривень.