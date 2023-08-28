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Transparency International считает приравнивание коррупции к госизмене "очень плохой идеей"

"Украинская правда"Понедельник, 28 августа 2023, 17:44
Transparency International считает приравнивание коррупции к госизмене очень плохой идеей
depositphotos.com

Антикоррупционное движение Transparency International Ukraine считает, что приравнивание коррупции к государственной измене в Украине на военное время - это очень плохая идея.

Источник: заявление TIU

Дословно: "Подобные инициативы - это больше о борьбе с симптомами, а не с болезнью. Коррупция - это государственная измена на метафорическом уровне, а не юридическом. Это системная проблема, которая не имеет "простых решений". Украина уже работает в нужном направлении, поэтому не стоит сходить с этого пути ради, казалось бы, быстрых, но очень рисковых решений. Даже во время войны".

Детали: Эксперты из TIU приводят шесть причин, почему считают эту идею плохой:

  1. Только усилением ответственности за коррупционные преступления снизить уровень коррупции невозможно. Ведь системные глобальные проблемы требуют таких же системных, а не популистских и точечных, решений.
  2. Стоит, убрать возможности для финансовой выгоды коррупционеров и сделать наказание за коррупционные преступления неотвратимым. Опыт Китая показывает, что даже угроза расстрела за взятки не уменьшает реальный уровень коррупции в стране
  3. Рассмотрением дел о государственной измене занимаются органы Службы безопасности Украины, и подобные расследования - это объемная и тяжелая работа. В то же время эти производства предусматривают беспрецедентные ограничения прав граждан, даже когда речь идет о подозрении. И в судах рассмотрения таких дел продолжаются тоже очень долго.
  4. СБУ уже расследовала коррупционные преступления с момента обретения независимости - в течение 23 лет. И в 2013 году Украина имела самые низкие показатели в Индексе восприятия коррупции - всего 25 баллов. Также возникают предостережения относительно способности СБУ избегать влияния, в том числе со стороны президентской вертикали. Поэтому аполитичность ее расследований может быть под вопросом. 
  5. Это может негативно повлиять на будущую евроинтеграцию Украины. И так же это может плохо отразиться на усилении верховенства права в государстве и вопросе защиты прав человека. 
  6. "Простое решение" в виде изменений в Уголовный кодекс Украины никогда не приводило ни к чему хорошему. Пример - уголовная ответственность за неличное голосование, где несмотря на выявленные факты ни один нардеп не привлечен к уголовной ответственности. 

Предыстория: В показанном в воскресенье интервью президент Владимир Зеленский заявил, что намерен подать законопроект о приравнивании коррупции к государственной измене на время военного положения.

Источники в Офисе президента и НАБУ сообщили, что власти планируют разрешить СБУ, а не только НАБУ расследовать коррупционные дела на сумму более 24 миллионов гривен.

Темы: коррупция
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