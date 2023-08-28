У Полтавській області заборонили святкувати 1 вересня
Понеділок, 28 серпня 2023, 20:16
У Полтавській області заборонили проведення святкових заходів 1 вересня.
Джерело: очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram
Пряма мова: "На Полтавщині заборонили проведення святкових заходів, присвячених початку нового навчального року".
Деталі: Таке рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області 28 серпня.
Що передувало:
- Вночі 28 серпня окупанти завдали ракетного удару по цивільному промисловому об’єкту у селищі Гоголеве Полтавської області. Спершу повідомлялося про 2 загиблих і двох поранених. Однак в ОП повідомили про 5 постраждалих.
- Ці люди працювали в нічну зміну. Унаслідок вибуху виникло загоряння приміщення олійниці.
- Пізніше стало відомо про щонайменше 3 загиблих.
- Повітряні сили повідомили, що знищили 4 ракети з 6, які Росія запустила по Україні уночі 28 серпня.