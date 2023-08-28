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У Полтавській області заборонили святкувати 1 вересня

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 28 серпня 2023, 20:16
У Полтавській області заборонили святкувати 1 вересня
Ілюстративне фото Depositphotos

У Полтавській області заборонили проведення святкових заходів 1 вересня.

Джерело: очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram

Пряма мова: "На Полтавщині заборонили проведення святкових заходів, присвячених початку нового навчального року".

Деталі: Таке рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області 28 серпня.

Що передувало:

  • Вночі 28 серпня окупанти завдали ракетного удару по цивільному промисловому об’єкту у селищі Гоголеве Полтавської області. Спершу повідомлялося про 2 загиблих і двох поранених. Однак в ОП повідомили про 5 постраждалих.
  • Ці люди працювали в нічну зміну. Унаслідок вибуху виникло загоряння приміщення олійниці.
  • Пізніше стало відомо про щонайменше 3 загиблих.
  • Повітряні сили повідомили, що знищили 4 ракети з 6, які Росія запустила по Україні уночі 28 серпня.

Теми: Полтавська областьсвяткування
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