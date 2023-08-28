Ракетний удар по Полтавщині: уже 3 загиблих
Понеділок, 28 серпня 2023, 13:16
Кількість жертв ракетного удару росіян по селищу Гоголеве на Полтавщині зросла до 3 − з-під завалів дістали тіло ще однієї людини.
Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram
Пряма мова Луніна: "Рятувальники продовжують розбирати завали після ракетного удару. Знайшли тіло ще однієї людини".
Деталі: Голова ОВА додав, що наразі тривають пошуки ще однієї людини.
Передісторія:
- Вночі 28 серпня окупанти завдали ракетного удару по цивільному промисловому об’єкту у селищі Гоголеве Полтавської області. Спершу повідомлялося про 2 загиблих і двох поранених. Однак в ОП повідомили про 5 постраждалих.
- Ці люди працювали в нічну зміну. Унаслідок вибуху виникло загоряння приміщення олійниці.
- Повітряні сили повідомили, що знищили 4 ракети з 6, які Росія запустила по Україні уночі 28 серпня.