Ракетний удар по Полтавщині: уже 3 загиблих

Кількість жертв ракетного удару росіян по селищу Гоголеве на Полтавщині зросла до 3 − з-під завалів дістали тіло ще однієї людини.

Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram

Пряма мова Луніна: "Рятувальники продовжують розбирати завали після ракетного удару. Знайшли тіло ще однієї людини".

Деталі: Голова ОВА додав, що наразі тривають пошуки ще однієї людини.

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