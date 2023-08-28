Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ракетний удар по Полтавщині: уже 3 загиблих

Ірина БалачукПонеділок, 28 серпня 2023, 13:16
Ракетний удар по Полтавщині: уже 3 загиблих
Фото з Telegram Андрія Єрмака

Кількість жертв ракетного удару росіян по селищу Гоголеве на Полтавщині зросла до 3 − з-під завалів дістали тіло ще однієї людини.

Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram

Пряма мова Луніна: "Рятувальники продовжують розбирати завали після ракетного удару. Знайшли тіло ще однієї людини".

Деталі: Голова ОВА додав, що наразі тривають пошуки ще однієї людини.

Передісторія:

  • Вночі 28 серпня окупанти завдали ракетного удару по цивільному промисловому об’єкту у селищі Гоголеве Полтавської області. Спершу повідомлялося про 2 загиблих і двох поранених. Однак в ОП повідомили про 5 постраждалих.
  • Ці люди працювали в нічну зміну. Унаслідок вибуху виникло загоряння приміщення олійниці.
  • Повітряні сили повідомили, що знищили 4 ракети з 6, які Росія запустила по Україні уночі 28 серпня.

Теми: Полтавська областьракетний ударжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нового представника у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
Полтавська область
Росіяни вдарили по Полтавщині: 2 загиблих, триває розбір завалів
Атака на Полтавщину: є влучання у промисловий об’єкт
Ще один військком погорів на хабарі: на цей раз на Полтавщині
Останні новини
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитуванння
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
10:47
Blue Origin Безоса запустила першу ракету після аварії у вересні 2022 року
10:46
Реформи за мільярди: що Україна пообіцяла МВФ зробити у 2024 році
10:44
Зеленський призначив нового представника у Раді
Усі новини...
Реклама: