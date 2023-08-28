Резніков розказав, чи є необхідність у новій мобілізації

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що мобілізаційний план в Україні наразі ще не виконаний, тому немає потреби оголошувати збільшення мобілізаційної планки.

Джерело: "Interfax-Україна" з посиланням на пресконференцію міністра оборони

Пряма мова: "Той план мобілізації, який був затверджений Верховною радою, він ще не виконаний, у хорошому сенсі. Це означає, що у нас немає сьогодні необхідності оголошувати нову мобілізацію (збільшення мобілізаційної планки – Ред.) по збільшенню чисельності. У нас є ще ресурси з погляду правового плану".

Деталі: Резніков зазначив, що Україна зазнає втрат, але вони "кратно менші від втрат росіян", але є загиблі й поранені, тому потрібно заповнювати втрати.

Пряма мова міністра: "Але сказати, що сьогодні у нас критична ситуація і потрібно збільшувати – ні, такого немає".