Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Резніков розказав, чи є необхідність у новій мобілізації

"Українська правда"Понеділок, 28 серпня 2023, 20:40
Резніков розказав, чи є необхідність у новій мобілізації
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що мобілізаційний план в Україні наразі ще не виконаний, тому немає потреби оголошувати збільшення мобілізаційної планки.

Джерело: "Interfax-Україна" з посиланням на пресконференцію міністра оборони

Пряма мова: "Той план мобілізації, який був затверджений Верховною радою, він ще не виконаний, у хорошому сенсі. Це означає, що у нас немає сьогодні необхідності оголошувати нову мобілізацію (збільшення мобілізаційної планки – Ред.) по збільшенню чисельності. У нас є ще ресурси з погляду правового плану".

Деталі: Резніков зазначив, що Україна зазнає втрат, але вони "кратно менші від втрат росіян", але є загиблі й поранені, тому потрібно заповнювати втрати.

Пряма мова міністра: "Але сказати, що сьогодні у нас критична ситуація і потрібно збільшувати – ні, такого немає".

Теми: РезніковМіноборонимобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото Російські "Шахеди" впали і вибухнули на території Румунії − МЗС

Резніков подав заяву про відставку. Умєров готується замінити його

Пілот Кузьмінов, який перевіз в Україну Мі-8, закликає росіян наслідувати його приклад

Зеленський закликав Раду ухвалити законопроєкти для відкриття переговорів з ЄС

Коломойський фігурує в матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру – Лещенко

Резніков: Стандарти НАТО – не головне для прийняття до Альянсу

Усі новини...
Резніков
Резніков вірить, що може забрати у польського постачальника-боржника або гроші, або снаряди
Резніков розповів, чи пропонував йому Зеленський іншу посаду
Резніков: Куртки були зимові, нижче 80-ти доларів ціну ніхто не пропонував
Останні новини
11:58
Прокуратура веде тяжбу з Приватбанком за землі в Буковелі
11:55
Румунія заперечує, що російські "Шахеди" вибухнули на її території
11:53
Прикордонники фіксували детонацію двох "Шахедів" у Румунії і поінформували колег
11:28
фотоЗСУ будуть використовувати дрони SAKER SCOUT зі штучним інтелектом
11:18
На Волині собака під час грози заліз в авто чужих людей: допомагали рятувальники
11:15
Цього тижня суди розглянуть 3 справи за участю Коломойського и Боголюбова проти Приватбанку
11:02
фото Російські "Шахеди" впали і вибухнули на території Румунії − МЗС
11:00
У Бундестазі заявили, що єдиний, хто блокує поставку Taurus Україні – це Шольц
10:45
Попри війну, в Україні спостерігається зростання підприємництва
10:43
Окупанти понад 1300 разів вдарили по лінії зіткнення на Донеччині: є загиблий і поранені − ОВА
Усі новини...
Реклама: