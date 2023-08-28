Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Резніков розказав, чи є необхідність у новій мобілізації

"Українська правда"Понеділок, 28 серпня 2023, 20:40
Резніков розказав, чи є необхідність у новій мобілізації
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що мобілізаційний план в Україні наразі ще не виконаний, тому немає потреби оголошувати збільшення мобілізаційної планки.

Джерело: "Interfax-Україна" з посиланням на пресконференцію міністра оборони

Пряма мова: "Той план мобілізації, який був затверджений Верховною радою, він ще не виконаний, у хорошому сенсі. Це означає, що у нас немає сьогодні необхідності оголошувати нову мобілізацію (збільшення мобілізаційної планки – Ред.) по збільшенню чисельності. У нас є ще ресурси з погляду правового плану".

Деталі: Резніков зазначив, що Україна зазнає втрат, але вони "кратно менші від втрат росіян", але є загиблі й поранені, тому потрібно заповнювати втрати.

Пряма мова міністра: "Але сказати, що сьогодні у нас критична ситуація і потрібно збільшувати – ні, такого немає".

Теми: РезніковМіноборонимобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нового представника у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
Резніков
Резніков вірить, що може забрати у польського постачальника-боржника або гроші, або снаряди
Резніков розповів, чи пропонував йому Зеленський іншу посаду
Резніков: Куртки були зимові, нижче 80-ти доларів ціну ніхто не пропонував
Останні новини
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитуванння
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
10:47
Blue Origin Безоса запустила першу ракету після аварії у вересні 2022 року
10:46
Реформи за мільярди: що Україна пообіцяла МВФ зробити у 2024 році
10:44
Зеленський призначив нового представника у Раді
Усі новини...
Реклама: