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Резников рассказал, есть ли необходимость в новой мобилизации

"Украинская правда"Понедельник, 28 августа 2023, 20:40
Резников рассказал, есть ли необходимость в новой мобилизации
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что мобилизационный план в Украине пока еще не выполнен, поэтому нет необходимости повышать мобилизационную планку.

Источник: "Interfax-Украина" со ссылкой на пресс-конференцию министра обороны

Прямая речь: "Тот план мобилизации, который был утвержден Верховной радой, он еще не выполнен, в хорошем смысле. Это означает, что у нас нет сегодня необходимости объявлять новую мобилизацию (увеличение мобилизационной планки –  Ред.) по увеличению численности. У нас есть еще ресурсы с точки зрения правового плана".

Детали: Резников отметил, что Украина несет потери, но они "кратно меньше потерь россиян", но есть погибшие и раненые, поэтому нужно восполнять потери.

Прямая речь министра: "Но сказать, что сегодня у нас критическая ситуация и нужно увеличивать – нет, такого нет".

Темы: РезниковМиноборонымобилизация
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