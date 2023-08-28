Резников рассказал, есть ли необходимость в новой мобилизации

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что мобилизационный план в Украине пока еще не выполнен, поэтому нет необходимости повышать мобилизационную планку.

Источник: "Interfax-Украина" со ссылкой на пресс-конференцию министра обороны

Прямая речь: "Тот план мобилизации, который был утвержден Верховной радой, он еще не выполнен, в хорошем смысле. Это означает, что у нас нет сегодня необходимости объявлять новую мобилизацию (увеличение мобилизационной планки – Ред.) по увеличению численности. У нас есть еще ресурсы с точки зрения правового плана".

Детали: Резников отметил, что Украина несет потери, но они "кратно меньше потерь россиян", но есть погибшие и раненые, поэтому нужно восполнять потери.

Прямая речь министра: "Но сказать, что сегодня у нас критическая ситуация и нужно увеличивать – нет, такого нет".