Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Резников рассказал, есть ли необходимость в новой мобилизации

"Украинская правда"Понедельник, 28 августа 2023, 20:40
Резников рассказал, есть ли необходимость в новой мобилизации
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что мобилизационный план в Украине пока еще не выполнен, поэтому нет необходимости повышать мобилизационную планку.

Источник: "Interfax-Украина" со ссылкой на пресс-конференцию министра обороны

Прямая речь: "Тот план мобилизации, который был утвержден Верховной радой, он еще не выполнен, в хорошем смысле. Это означает, что у нас нет сегодня необходимости объявлять новую мобилизацию (увеличение мобилизационной планки –  Ред.) по увеличению численности. У нас есть еще ресурсы с точки зрения правового плана".

Детали: Резников отметил, что Украина несет потери, но они "кратно меньше потерь россиян", но есть погибшие и раненые, поэтому нужно восполнять потери.

Прямая речь министра: "Но сказать, что сегодня у нас критическая ситуация и нужно увеличивать – нет, такого нет".

Темы: РезниковМиноборонымобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Российские "Шахеды" упали и взорвались на территории Румынии − МИД

Резников подал заявление об отставке. Умеров готовится заменить его

Пилот Кузьминов, который перевез в Украину Ми-8, призывает россиян следовать его примеру

Зеленский призвал Раду принять законопроекты для открытия переговоров с ЕС

Коломойский фигурирует в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра – Лещенко

Резников: Стандарты НАТО - не главное для принятия в Альянс

Все новости...
Резников
Резников верит, что может забрать у польского поставщика-должника или деньги, или снаряды
Резников рассказал, предлагал ли ему Зеленский другую должность
Резников: Куртки были зимние, ниже 80-ти долларов цену никто не предлагал
Последние новости
12:41
фотоРазведчики получили авиационный комплекс для работы в российском тылу
12:32
Глава АМКУ Пищанская покидает должность, поскольку готовится ее назначение в ФГИУ - депутат
12:27
Польша выдает Украине граждан, которые способствуют незаконному выезду украинцев – СМИ
11:58
Прокуратура ведет тяжбу с Приватбанком за земли в Буковеле
11:55
Румыния отрицает, что российские "Шахеды" взорвались на ее территории
11:53
Пограничники фиксировали детонацию двух "Шахедов" в Румынии и проинформировали коллег
11:28
фотоВСУ будут использовать дроны SAKER SCOUT с искусственным интеллектом
11:18
На Волыни собака во время грозы залезла в авто чужих людей: помогали спасатели
11:15
На этой неделе суды рассмотрят три дела с участием Коломойского и Боголюбова против Приватбанка
11:02
фото Российские "Шахеды" упали и взорвались на территории Румынии − МИД
Все новости...
Реклама: