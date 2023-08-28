Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем привітав бажання президента Володимира Зеленського провести вибори попри війну, а також закликав надати Україні фінансову та технічну підтримку з цього питання.
Джерела: "Європейська правда", яка цитує відповідь Грема у Twitter
Деталі: Сенатор привітав той факт, що президент України висловив відкритість до ідеї проведення виборів наступного року, які, вважає він, "будуть розглядатися не лише як акт непокори російському вторгненню, але й як утвердження демократії та свободи".
Грем підкреслив, що усвідомлює і необхідність окремих законодавчих рішень, і непрості безпекові умови для проведення виборів.
"Однак я не можу уявити собі кращої інвестиції в стабільність Європи, ніж допомога Україні вижити як незалежній, самоврядній, заснованій на верховенстві права демократії. Я закликаю всіх союзників України надати фінансову й технічну допомогу на підтримку цих зусиль", – додав він.
Американський політик також висловив упевненість, що проведення "демократичних виборів під час війни" сприймуть як бачення і Зеленським, і українським народом "вільної та демократичної України як сьогодні, так і в майбутньому".
Передісторія:
- Наступні президентські та парламентські вибори мали б відбутися 2024 року, але під час воєнного стану вибори не проводяться.
- Під час відвідування України минулого тижня Ліндсі Грем заявив, що наступного року в Україні мають відбутися вибори – навіть попри російське вторгнення.
- На це Зеленський пізніше заявив, що хотів би провести президентські й парламентські вибори в Україні у 2024 році, але для цього потрібні законодавчі зміни, кошти від партнерів та міжнародні спостерігачі навіть на передовій.