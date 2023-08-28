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Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 28 серпня 2023, 22:04

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем привітав бажання президента Володимира Зеленського провести вибори попри війну, а також закликав надати Україні фінансову та технічну підтримку з цього питання.

Джерела: "Європейська правда", яка цитує відповідь Грема у Twitter 

Деталі: Сенатор привітав той факт, що президент України висловив відкритість до ідеї проведення виборів наступного року, які, вважає він, "будуть розглядатися не лише як акт непокори російському вторгненню, але й як утвердження демократії та свободи".

Грем підкреслив, що усвідомлює і необхідність окремих законодавчих рішень, і непрості безпекові умови для проведення виборів.

"Однак я не можу уявити собі кращої інвестиції в стабільність Європи, ніж допомога Україні вижити як незалежній, самоврядній, заснованій на верховенстві права демократії.  Я закликаю всіх союзників України надати фінансову й технічну допомогу на підтримку цих зусиль", – додав він.

Американський політик також висловив упевненість, що проведення "демократичних виборів під час війни" сприймуть як бачення і Зеленським, і українським народом "вільної та демократичної України як сьогодні, так і в майбутньому".

Передісторія: 

Теми: СШАЗеленськийвибори
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