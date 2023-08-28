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Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 28 августа 2023, 22:04

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм приветствовал желание президента Владимира Зеленского провести выборы, несмотря на войну, а также призвал предоставить Украине финансовую и техническую поддержку по этому вопросу.

Источники: "Европейская правда", которая цитирует ответ Грэма в Twitter

Детали: Сенатор приветствовал тот факт, что президент Украины выразил открытость к идее проведения выборов в следующем году, которые, считает он, "будут рассматриваться не только как акт неповиновения российскому вторжению, но и как утверждение демократии и свободы".

Грэм подчеркнул, что осознает и необходимость отдельных законодательных решений, и непростые условия безопасности для проведения выборов.

"Однако я не могу представить себе лучшей инвестиции в стабильность Европы, чем помощь Украине выжить как независимой, самоуправляемой, основанной на верховенстве права демократии. Я призываю всех союзников Украины предоставить финансовую и техническую помощь в поддержку этих усилий", – добавил он.

Американский политик также выразил уверенность, что проведение "демократических выборов во время войны" будет воспринято как видение и Зеленским, и украинским народом "свободной и демократической Украины как сегодня, так и в будущем".

Во время посещения Украины на прошлой неделе Линдси Грэм заявил, что в следующем году в Украине должны состояться выборы – даже несмотря на российское вторжение.

Следующие президентские и парламентские выборы должны были бы состояться в 2024 году, но во время военного положения выборы не проводятся.

На это Зеленский позже заявил, что хотел бы провести президентские и парламентские выборы в Украине в 2024 году, но для этого нужны законодательные изменения, средства от партнеров и международные наблюдатели даже на передовой.

Темы: СШАЗеленскийвиборы
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