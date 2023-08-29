На Таврійському напрямку захисники за добу убили і поранили майже 300 окупантів – Тарнавський

На Таврійському напрямку за минулу добу втрати ворога склали 293 особи: 50 убитих і 243 поранених, а також окупанти втратили 25 одиниць військової техніки.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Пряма мова: "Успішний рух Сил оборони на Таврійському напрямку триває.

Артилерійські підрозділи протягом доби виконали 1218 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога склали 293 особи (безповоротні – 50, поранені – 243)".

Деталі: Тарнавський також повідомив, що знищено 25 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, 1 танк, 4 ББМ, 9 артилерійських систем та мінометів, 1 ПТРК, 1 БпЛА, 9 одиниць автомобільної техніки.

Також було знищено 5 складів боєприпасів, 1 пункт управління та 1 контрольно-спостережний пункт ворога.