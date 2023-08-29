На Таврическом направлении защитники за сутки убили и ранили почти 300 оккупантов – Тарнавский

На Таврическом направлении за минувшие сутки потери врага составили 293 человека: 50 убитых и 243 раненых, а также оккупанты потеряли 25 единиц военной техники.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Прямая речь: "Успешное движение Сил обороны на Таврическом направлении продолжается.

Артиллерийские подразделения в течение суток выполнили 1218 огневых задач.

За последние сутки потери врага составили 293 человека (безвозвратные - 50, раненые - 243)".

Детали: Тарнавский также сообщил, что уничтожено 25 единиц военной техники противника.

В частности, 1 танк, 4 ББМ, 9 артиллерийских систем и минометов, 1 ПТРК, 1 БпЛА, 9 единиц автомобильной техники.

Также было уничтожено 5 складов боеприпасов, 1 пункт управления и 1 контрольно-наблюдательный пункт врага.