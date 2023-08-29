Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ затримала бойовика, який намагався втекти до Придністров’я

Альона Мазуренко Вівторок, 29 серпня 2023, 10:48
СБУ затримала бойовика, який намагався втекти до Придністров’я

Служба безпеки затримала на Вінниччині колишнього бойовика "ДНР", який хотів втекти до невизнаного Придністров’я.

Джерело: Вінницька обласна прокуратура, пресслужба СБУ

Дослівно: "Служба безпеки розшукала ще одного бойовика терористичної організації "ДНР", який тривалий час переховувався від правосуддя за участь у війні проти України.

Зловмисника було затримано поблизу кордону з невизнаним Придністров’ям, куди він намагався втекти, щоб уникнути покарання за свої злочини".

Деталі: Затриманим є мешканець міста Костянтинівка, що на Донеччині.

У 2014 році він приєднався до так званого "слов’янського полку" – підконтрольного РФ терористичного угруповання зі сходу України.

Там його залучали до "чергування" на ворожих блокпостах, де він зупиняв авто українських громадян, які намагалися виїхати з тимчасово окупованої частини регіону.

Під час таких "зупинок" бойовики створювали штучні приводи для викрадення людей та "конфіскації" їхніх авто.

Прокуратура зазначає, що у цей час підозрюваний зустрічався з ватажком терористичної організації "ДНР", так званим "народним губернатором" Павлов Губарєвим, який координував вербування людей у проросійські збройні формування.

 

Крім того, він адміністрував декілька прокремлівських груп у "Вконтакте", в яких агітував мешканців Донбасу вступати до терористичної "ДНР".

Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік покинув лави бойовиків та виїхав на підконтрольну Україні територію, де намагався "залягти на дно".

Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали в одному із прикордонних районів Вінницької області.

При обшуку у затриманого виявили мобільний телефон та сім-картки із доказами його комунікації з бойовиками "ДНР".

Наразі йому повідомили про підозру за ч.1 ст.258-3 ККУ (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

 

Теми: ДНРПридністров'явійнаСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нового представника у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
ДНР
Бойовики "ДНР" засудили двох азовців до 24 років колонії, а тероборонівця − до 21 року
Окупанти поповнюють підрозділи внутрішніх військ в’язнями або підозрюваними – штаб
Колишній "прем'єр" донецьких бойовиків потрапив під обстріл в Україні
Останні новини
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитуванння
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
10:47
Blue Origin Безоса запустила першу ракету після аварії у вересні 2022 року
10:46
Реформи за мільярди: що Україна пообіцяла МВФ зробити у 2024 році
10:44
Зеленський призначив нового представника у Раді
Усі новини...
Реклама: