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СБУ затримала бойовика, який намагався втекти до Придністров’я

Альона Мазуренко Вівторок, 29 серпня 2023, 10:48
СБУ затримала бойовика, який намагався втекти до Придністров’я

Служба безпеки затримала на Вінниччині колишнього бойовика "ДНР", який хотів втекти до невизнаного Придністров’я.

Джерело: Вінницька обласна прокуратура, пресслужба СБУ

Дослівно: "Служба безпеки розшукала ще одного бойовика терористичної організації "ДНР", який тривалий час переховувався від правосуддя за участь у війні проти України.

Зловмисника було затримано поблизу кордону з невизнаним Придністров’ям, куди він намагався втекти, щоб уникнути покарання за свої злочини".

Деталі: Затриманим є мешканець міста Костянтинівка, що на Донеччині.

У 2014 році він приєднався до так званого "слов’янського полку" – підконтрольного РФ терористичного угруповання зі сходу України.

Там його залучали до "чергування" на ворожих блокпостах, де він зупиняв авто українських громадян, які намагалися виїхати з тимчасово окупованої частини регіону.

Під час таких "зупинок" бойовики створювали штучні приводи для викрадення людей та "конфіскації" їхніх авто.

Прокуратура зазначає, що у цей час підозрюваний зустрічався з ватажком терористичної організації "ДНР", так званим "народним губернатором" Павлов Губарєвим, який координував вербування людей у проросійські збройні формування.

 

Крім того, він адміністрував декілька прокремлівських груп у "Вконтакте", в яких агітував мешканців Донбасу вступати до терористичної "ДНР".

Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік покинув лави бойовиків та виїхав на підконтрольну Україні територію, де намагався "залягти на дно".

Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали в одному із прикордонних районів Вінницької області.

При обшуку у затриманого виявили мобільний телефон та сім-картки із доказами його комунікації з бойовиками "ДНР".

Наразі йому повідомили про підозру за ч.1 ст.258-3 ККУ (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

 

Теми: ДНРПридністров'явійнаСБУ
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