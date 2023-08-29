СБУ задержала боевика, который пытался сбежать в Приднестровье

Служба безопасности задержала в Винницкой области бывшего боевика "ДНР", который хотел сбежать в непризнанное Приднестровье.

Источник: Винницкая областная прокуратура, пресс-служба СБУ

Дословно: "Служба безопасности разыскала еще одного боевика террористической организации "ДНР", который долгое время скрывался от правосудия за участие в войне против Украины.

Злоумышленник был задержан вблизи границы с непризнанным Приднестровьем, куда он пытался бежать, чтобы избежать наказания за свои преступления".

Детали: Задержанным является житель города Константиновка Донецкой области.

В 2014 году он присоединился к так называемому "славянскому полку" - подконтрольной РФ террористической группировке с востока Украины.

Там его привлекали к "дежурству" на вражеских блокпостах, где он останавливал авто украинских граждан, которые пытались выехать с временно оккупированной части региона.

Во время таких "остановок" боевики создавали искусственные поводы для похищения людей и "конфискации" их авто.

Прокуратура отмечает, что в это время подозреваемый встречался с главарем террористической организации "ДНР", так называемым "народным губернатором" Павлов Губаревым, который координировал вербовку людей в пророссийские вооруженные формирования.

Кроме того, он администрировал несколько прокремлевских групп в "Вконтакте", в которых агитировал жителей Донбасса вступать в террористическую "ДНР".

Еще до начала полномасштабного вторжения РФ мужчина покинул ряды боевиков и выехал на подконтрольную Украине территорию, где пытался "залечь на дно".

Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали в одном из приграничных районов Винницкой области.

При обыске у задержанного обнаружили мобильный телефон и сим-карты с доказательствами его коммуникации с боевиками "ДНР".

Сейчас ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.258-3 УК (участие в террористической группе или террористической организации).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.