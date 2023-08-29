Обстріл "Десни" в 2022: загиблих визнали "зниклими безвісті", а порушення в частині замовчали

Зруйновані казарми в "Десні". Фото зі сторінки Вікторії Поліщук, сестри загиблого під час обстрілу

Під час обстрілу навчального центру "Десна" в 2022 році 68 військових були визнані "зниклими безвісті", а службова перевірка встановила можливі порушення керівництва частини, які не були розслідувані правоохоронцями.

Джерело: матеріал УП "Його немає ані серед живих, ані серед мертвих". Історія обстрілу "Десни", в якому "зникли" 68 військових

Деталі: Військова частина визнала загиблими 63 людини. Ще 68 військових отримали статус "зниклих" через те, що рятувальники і слідчі не знайшли їхніх тіл.

Пізніше деяким родичам віддали фрагменти тіл, знайшовши збіги за ДНК. Близько 20 родин за рік після обстрілу визнали своїх близьких-захисників загиблими через суд.

Проте досі залишаються такі, хто все ще продовжують пошуки своїх рідних.

Одна з родин розповіла УП, що керівництво військової частини з ними не спілкується, їм нічого не повідомляють про хід розслідування, яке ведуть правоохоронці.

При цьому, як з’ясувала "Українська правда", службове розслідування в "Десні" у 2022 році встановило порушення керівництва частини. Зокрема, йдеться про недотримання вимог розосередження особового складу для його збереження, а також порушення Порядку організації бойового чергування.

У висновку службове розслідування покладає відповідальність на трьох людей: очільника "Десни", його заступника – начальника штабу та оперативного чергового.

Ці результати військова частина мала надіслати в правоохоронні органи, а ті, своєю чергою, розпочати офіційне слідство.

Наразі Служба безпеки веде справу за подіями 17 травня 2022 року. Однак це розслідування стосується самого факту російської атаки на "Десну". Справа відкрита за статтями про "умисні дії з метою зміни меж України" і "вбивство".

Можливі ж службові порушення мали стати предметом вивчення для Державного бюро розслідувань. Однак ДБР відповіло, що справи щодо "Десни" не веде. Неофіційно в бюро додають, що нібито не отримали висновки частини.

"Українська правда" зверталась по коментар до Сухопутних військ, яким підпорядковується "Десна". Ми запитували як про причини, з яких значну кількість людей визнали "зниклими безвісти", так і про те, чи був хтось притягнутий до відповідальності.

Протягом тижня редакція не отримала відповідь. Ми опублікуємо позицію, щойно військові її надішлють.

Читайте також: "Його немає ані серед живих, ані серед мертвих". Історія обстрілу "Десни", в якому "зникли" 68 військових

Передісторія: