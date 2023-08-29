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Обстрел "Десны" в 2022: погибших признали "пропавшими без вести", а нарушения в части умолчали

Соня ЛукашоваВторник, 29 августа 2023, 12:18
Обстрел Десны в 2022: погибших признали пропавшими без вести, а нарушения в части умолчали
Разрушенные казармы в "Десне". Фото со страницы Виктории Полищук, сестры погибшего во время обстрела

Во время обстрела учебного центра "Десна" в 2022 году 68 военных были признаны "пропавшими без вести", а служебная проверка установила возможные нарушения руководства части, которые не были расследованы правоохранителями.

Источник: материал УП "Его нет ни среди живых, ни среди мертвых". История обстрела "Десны", в котором "исчезли" 68 военных

Детали: Военная часть сочла погибшими 63 человека. Еще 68 военных получили статус "пропавших" из-за того, что спасатели и следователи не обнаружили их тел.

Позже некоторым родственникам отдали фрагменты тел, найдя совпадение ДНК. Около 20 семей через год после обстрела признали своих близких-защитников погибшими через суд.

Однако до сих пор остаются такие, кто все еще продолжает поиск своих родных.

Одна из семей рассказала УП, что руководство воинской части с ними не общается, им ничего не сообщают о ходе расследования, которое ведут правоохранители.

При этом, как выяснила "Украинская правда", служебное расследование в Десне в 2022 году установило нарушения руководства части. В частности, речь идет о несоблюдении требований рассредоточения личного состава для его сохранения, а также о нарушении Порядка организации боевого дежурства.

В заключении служебное расследование возлагает ответственность на трех человек: руководителя "Десны", его заместителя – начальника штаба и оперативного дежурного.

Эти результаты воинская часть должна была отправить в правоохранительные органы, а те, в свою очередь, начать официальное следствие.

Служба безопасности ведет дело по событиям 17 мая 2022 года. Однако это расследование касается самого факта российской атаки на "Десну". Дело открыто по статьям об "умышленных действиях с целью изменения границ Украины" и "убийстве".

Возможные служебные нарушения должны стать предметом изучения для Государственного бюро расследований. Однако ДБР ответило, что дела по "Десне" не ведет. Неофициально в бюро добавляют, что якобы не получили заключения части.

"Украинская правда" обращалась за комментарием к Сухопутным войскам, которым подчиняется "Десна". Мы спрашивали как о причинах, по которым значительное количество людей признали "пропавшими без вести", так и о том, был ли кто-то привлечен к ответственности.

В течение недели редакция не получила ответа. Мы опубликуем позицию, как только военные ее пришлют.

Читайте также: "Его нет ни в живых, ни в мертвых". История обстрела "Десны", в котором "исчезли" 68 военных

Предыстория:

  • Утром 17 мая 2022 года россияне нанесли ракетный удар по поселку Десна в Черниговской области. В результате были погибшие и раненые.
  • Позже президент Владимир Зеленский рассказал, что под обломками обнаружили тела 87 погибших.

Темы: Вооруженные силыУкраинавойна
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