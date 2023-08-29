Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону

Всесвітня федерація бадмінтону (BWF) підтвердила, що відновить дозволи на участь нейтральних спортсменів з Росії та Білорусі у турнірах з 26 лютого 2024 року.

Джерело: заява Всесвітньої федерації бадмінтону (BWF)

Деталі: Рада BWF проголосувала за затвердження нормативної бази, яка дозволить спортсменам з російськими та білоруськими паспортами почати змагатися як нейтральні спортсмени".

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Пряма мова президента BWF Поуль-Еріка Хьойєра: "BWF продовжує висловлювати непохитну підтримку народу України та українській бадмінтонній спільноті, і ми рішуче засуджуємо вторгнення в Україну, яке суперечить основним цінностям BWF і нашій меті досягнення миру".

"Рада BWF також приєднується до принципів Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і світового спортивного руху щодо відкритої участі спортсменів у міжнародних змаганнях".

"Ми вважаємо, що рішення про скасування відсторонення російських і білоруських спортсменів, які відповідають критеріям для участі в якості індивідуальних нейтральних спортсменів, є позитивним кроком вперед в рамках наших зусиль по просуванню миру і солідарності".

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Деталі: На сайті йдеться, що подача заявок на участь у турнірах розпочнеться у вересні. Затверджені гравці будуть підпадати під жорстку антидопінгову та тестувальну систему. Турнір за участі нейтральних спортсменів пройде в лютому 2024 року.

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