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Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону

"Українська правда"Вівторок, 29 серпня 2023, 17:01
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Фото: Reuters

Всесвітня федерація бадмінтону (BWF) підтвердила, що відновить дозволи на участь нейтральних спортсменів з Росії та Білорусі у турнірах з 26 лютого 2024 року.

Джерело: заява Всесвітньої федерації бадмінтону (BWF)

Деталі: Рада BWF проголосувала за затвердження нормативної бази, яка дозволить спортсменам з російськими та білоруськими паспортами почати змагатися як нейтральні спортсмени".

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Пряма мова президента BWF Поуль-Еріка Хьойєра: "BWF продовжує висловлювати непохитну підтримку народу України та українській бадмінтонній спільноті, і ми рішуче засуджуємо вторгнення в Україну, яке суперечить основним цінностям BWF і нашій меті досягнення миру".

"Рада BWF також приєднується до принципів Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і світового спортивного руху щодо відкритої участі спортсменів у міжнародних змаганнях".

"Ми вважаємо, що рішення про скасування відсторонення російських і білоруських спортсменів, які відповідають критеріям для участі в якості індивідуальних нейтральних спортсменів, є позитивним кроком вперед в рамках наших зусиль по просуванню миру і солідарності".

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Деталі: На сайті йдеться, що подача заявок на участь у турнірах розпочнеться у вересні. Затверджені гравці будуть підпадати під жорстку антидопінгову та тестувальну систему. Турнір за участі нейтральних спортсменів пройде в лютому 2024 року.

Передісторія:

  • 14 серпня голова Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт повідомив, що Україна готова брати участь в Олімпійських іграх у Парижі влітку 2024 року, навіть якщо там будуть спортсмени з Росії та Білорусі під нейтральним прапором.
  • Міжнародний олімпійський комітет не надіслав Росії та Білорусі запрошення на участь в Олімпіаді-2024
  • Мер Парижа не хоче, щоб російські спортсмени брали участь у Олімпійських іграх 2024.

Теми: спортОлімпіадаРосіяБілорусь
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