Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону

Всемирная федерация бадминтона (BWF) подтвердила, что возобновит разрешения на участие нейтральных спортсменов из России и Беларуси в турнирах с 26 февраля 2024 года.

Источник: заявление Всемирной федерации бадминтона (BWF)

Детали: Совет BWF проголосовал за утверждение нормативной базы, которая позволит спортсменам с российскими и белорусскими паспортами начать соревноваться как нейтральные спортсмены".

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Прямая речь президента BWF Поуль-Эрика Хёйера: "BWF продолжает выражать непоколебимую поддержку народу Украины и украинскому бадминтонному сообществу, и мы решительно осуждаем вторжение в Украину, которое противоречит основным ценностям BWF и нашей цели достижения мира".

"Совет BWF также присоединяется к принципам Международного олимпийского комитета (МОК) и мирового спортивного движения относительно открытого участия спортсменов в международных соревнованиях".

"Мы считаем, что решение об отмене отстранения российских и белорусских спортсменов, которые соответствуют критериям для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, является позитивным шагом вперед в рамках наших усилий по продвижению мира и солидарности".

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Детали: На сайте говорится, что подача заявок на участие в турнирах начнется в сентябре. Утвержденные игроки будут подпадать под жесткую антидопинговую и тестирующую систему. Турнир с участием нейтральных спортсменов пройдет в феврале 2024 года.

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